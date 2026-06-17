Обновленный скейт-парк планируют открыть в июле в Октябрьском районе Красноярска

В красноярском микрорайоне Ботанический обновляют скейт-парк. Подрядчику, которым выступает Федерация экстремального спорта Красноярского края, предстоит установить новое оборудование для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах BMX, предназначенное для райдеров разного уровня подготовки. Работы уже стартовали, завершить их планируют до 30 июня, сообщили в мэрии Красноярска. После завершения реконструкции на площадке планирует проводить соревнования Федерация экстремальных видов спорта и скейтбординга Красноярского края, отметил её президент Вячеслав Козлов. В мэрии Красноярска добавили, что в 2026 году запланировано возведение двух спортплощадок на улицах 60 лет Октября и Суворова, а также модернизация 11 и ремонт 7 существующих спортивных локаций.