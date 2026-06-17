Хабаровские следователи вышли на крабовую ОПГ

Страдают от этого не только запасы краба. Страдают ещё и добросовестные компании, которые платят за доступ к ресурсу, соблюдают правила и вынуждены конкурировать с теми, кто затрат на законность не несёт. К тому же, нельзя игнорировать экологическую сторону: краб не восстанавливается мгновенно, и чем активнее его выгребают из моря без всякой меры, тем выше риск для популяции, особенно когда добыча идёт годами и прикрывается документами, нарисованными от руки.