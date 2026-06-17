Молодая мама из Калмыкии открыла мини-кондитерскую благодаря господдержке

Инджир Очирова из поселка Цаган-Нур в Калмыкии открыла мини-кондитерскую благодаря социальному контракту, сообщили в региональном министерстве социального развития, труда и занятости. Мера поддержки предоставляется в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Уточняется, что Инджир — молодая многодетная мама. За счет средств соцконтракта, заключенного в июле 2025 года, она приобрела необходимое оборудование и обустроила рабочее пространство.
«Я много лет пекла вкусные десерты, дарила их родственникам и друзьям. Потом подумала, почему бы не попробовать свои силы в работе с клиентами. Супруг и дети одобрили мое начинание», — сказала Инджир Очирова.
Напомним, что социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и людьми с низкими доходами. Такая мера поддержки позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.