Минздрав РФ сказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском

В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, передает БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском.
В российском Минздраве проинформировали о том, что после атаки на автобус с белорусскими детьми были госпитализированы семь человек. Изначально сообщалось, что среди пострадавших — четыре ребенка.
— Состояние одного ребенка тяжелое, — прокомментировали в российском ведомстве.
Также в Минздраве РФ сообщили, что всем пострадавшим при атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание медпомощи пострадавшим координируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава РФ.
— Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы, — подчеркнули в Минздраве.
Также уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.
Также мы писали, что «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.
Тем временем МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.