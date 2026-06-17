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Минздрав РФ сказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Минздрав РФ сказал о состоянии пострадавших белорусов при атаке ВСУ на автобус.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, передает БелТА.

Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском.

В российском Минздраве проинформировали о том, что после атаки на автобус с белорусскими детьми были госпитализированы семь человек. Изначально сообщалось, что среди пострадавших — четыре ребенка.

— Состояние одного ребенка тяжелое, — прокомментировали в российском ведомстве.

Также в Минздраве РФ сообщили, что всем пострадавшим при атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оказание медпомощи пострадавшим координируется Федеральным центром медицины катастроф Минздрава РФ.

— Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы, — подчеркнули в Минздраве.

Также уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

Также мы писали, что «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.

Тем временем МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

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