Россельхознадзор выявил 440,6 тысяч тонн зерна опасного качества в Воронежской области

С начала года Управление Россельхознадзора в Воронежской области проанализировало 936 деклараций на зерно общим объемом 2 млн тонн. В ходе мониторинга с помощью ФГИС «Зерно» и сайта Росаккредитации ведомство выявило 278 фактов недостоверного декларирования. Общий объем опасной или неподтвержденной продукции составил 440,6 тыс. тонн. Об этом 17 июня сообщили в ведомстве.