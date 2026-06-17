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Россельхознадзор выявил 440,6 тысяч тонн зерна опасного качества в Воронежской области

С начала года аннулировано 208 деклараций о соответствии из-за фиктивных проверок в неаккредитованных лабораториях.

С начала года Управление Россельхознадзора в Воронежской области проанализировало 936 деклараций на зерно общим объемом 2 млн тонн. В ходе мониторинга с помощью ФГИС «Зерно» и сайта Росаккредитации ведомство выявило 278 фактов недостоверного декларирования. Общий объем опасной или неподтвержденной продукции составил 440,6 тыс. тонн. Об этом 17 июня сообщили в ведомстве.

По итогам проверок аннулированы 208 деклараций о соответствии. Основная причина отзывов — проведение лабораторных исследований зерна в неаккредитованных испытательных центрах, что делает результаты испытаний юридически ничтожными.

Среди последних случаев — отзыв декларации ИП Карагеоргиева Р. на тысячу тонн ярового ячменя. Инспекторы установили, что протокол испытаний выдан лабораторией без необходимой аккредитации. Аналогичное нарушение выявлено у ИП Гунина на партии кукурузы (44 т) и подсолнечника (185 т).

Всем нарушителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также выданы решения о признании деклараций недействительными. В Россельхознадзоре подчеркивают, что недостоверное декларирование создает риски для оборота небезопасной зерновой продукции.