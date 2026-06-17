На два месяца закрыли кафе под Волгоградом после массового отравления роллами

В городе Камышине Волгоградской области приостановили работу популярного кафе «ЕвроАзия» на целых 60 суток. Это решение Камышинский городской суд принял после того, как в заведении произошло массовое отравление суши и роллами. От некачественной еды пострадали 16 человек, среди которых были пятеро детей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.