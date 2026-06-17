В Новгородской области стартовал авиамониторинг лесов

Полеты с участием летчика-наблюдателя начались в лесах Новгородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. За время сезона с воздуха планируют обследовать более 700 км территории для охраны от пожаров, что отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
Отметим, в области действует многоступенчатый мониторинг лесов. Утверждены более 90 маршрутов наземного патрулирования, также ситуацию в лесу показывают 50 видеокамер. Информация поступает на пульт регионального диспетчерского центра в режиме реального времени.
С начала лесопожарного сезона в регионе уже потушили восемь природных пожаров общей площадью 9,48 га. Возгорания были обнаружены на территориях участковых лесничеств Крестецкого, Окуловского, Чудовского, Старорусского, Новгородского и Хвойнинского округов. Практически все пожары были ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.