Прокуратура вернула государству 57 га акватории Красноярского водохранилища

Прокуратура выявила, что часть земель водного фонда была ошибочно оформлена как сельхозугодья. В одном случае участок более 141 тысячи квадратных метров числился в частной собственности с 2010 года, однако свыше 94 тысяч «квадратов» на самом деле находились в акватории и береговой полосе Красноярского водохранилища.