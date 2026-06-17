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Прокуратура вернула государству 57 га акватории Красноярского водохранилища

Часть земель водного фонда была ошибочно оформлена как сельхозугодья.

В Красноярском крае государству возвращено 57 га акватории Енисея. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура выявила, что часть земель водного фонда была ошибочно оформлена как сельхозугодья. В одном случае участок более 141 тысячи квадратных метров числился в частной собственности с 2010 года, однако свыше 94 тысяч «квадратов» на самом деле находились в акватории и береговой полосе Красноярского водохранилища.

В Идринско-Краснотуранском округе сельхозучасток площадью более 486 тысяч квадратных метров почти полностью пересекался с акваторией Тубинского залива Енисея. По закону эти земли относятся к федеральной собственности.

После проверки суд признал отсутствующим право собственности на земли водного фонда, а в другом случае исправили кадастровую ошибку.

В итоге государству возвращено более 571 тысячи квадратных метров — свыше 57 гектаров акватории и береговой полосы Красноярского водохранилища и Енисея.

Ранее мы сообщали, что прокуратура вернула 460 га земли, заросшей бурьяном в Красноярском крае.