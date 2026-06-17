Легендарные парусники откроют свои борта в Калининграде

Уже через две недели Калининград снова услышит настоящий морской зов. 27 и 28 июня 2026 года на территории рыбного порта развернётся фестиваль «Открытое море». В прошлом году сюда пришли 11 с половиной тысяч человек — и это при холодном ветре с залива. В этом обещают ещё больше. Потому что впервые за долгое время у одного причала встанут сразу три гиганта: фрегат «Мир», а также барки «Крузенштерн» и «Седов». Старые моряки говорят: такое везение выпадает раз в жизнь.
Три легенды.
Суббота и воскресенье, с десяти утра до шести вечера. Ворота рыбного порта распахнуты. Никаких билетов — вход бесплатный. Организаторы — команда некоммерческой организации «Открытое море», люди, у которых морская вода течёт в крови. Всё держится на их любви, на волонтёрах и на тех, кто помнит, как пахнет трюм настоящего парусника.
— Конечно, это уникальная история. Просто фантастика для тех, кто любит море и парусники. Такой шанс за раз посетить сразу три борта выдается нечасто«, — говорит руководитель АНО “Открытое море” Александр Алымов.
Посмотреть на верхушки мачт можно будет с любого места набережной. Но подняться на палубу — особое приключение. Фрегат «Мир», барки «Крузенштерн» и «Седов» откроют свои борта. Это не просто корабли — это живые легенды. У «Крузенштерна» в этом году столетний юбилей, у «Седова» — 105 лет. Добавьте сюда 150 лет Университету морского и речного флота и 80 лет Калининградской области — и вы поймёте, почему морская романтика в эти дни будет особенно густой, как туман над Балтикой.
Правда, старые капитаны знают: море — дама капризная. Организаторы напоминают: окончательное подтверждение участия судов зависит от погоды и графиков плавания. Но пока — полный вперёд.
«Каюта № 8» и тай-дай.
Фестиваль — это не только экскурсии по парусникам. В порту развернутся шатры, где каждого научат тому, что раньше передавали из уст в уста. Хочешь вязать морские узлы так, чтобы не развязались даже в девятибалльный шторм? Пожалуйста. Мечтаешь понять таинственную азбуку Морзе? Присаживайся. А ещё — рисовать, делать сувениры, красить футболки в технике тай-дай. В общем, увезёшь с собой не только солёный ветер в волосах, но и что-то сделанное своими руками.
Отдельная история — проект «Каюта № 8». Он недавно обосновался в центре Калининграда, на Пролетарской, 87. А на фестиваль приедет со своей передвижной коллекцией. Морские приборы, инструменты, быт прошлых лет — вещи, которые помнят прикосновения штурвалов и солёные брызги. Многие экспонаты — в единственном экземпляре. И некоторые можно купить. Не музейные витрины, а живая история, которую можно потрогать.
QR-код и регистрация.
Порт — территория особая, поэтому просто так зайти тужа не получится. Нужна обязательная регистрация на сайте otkrytoemore.ru. Но там всё просто: заполняешь данные, получаешь на почту QR-код. И обязательно берёшь с собой паспорт — или любой другой подтверждающий личность документ — загранпаспорт, или военный билет. Без оригинала документа и кода — вход будет запрещён.
— Мы всегда просим гостей внимательно относиться к регистрации. К сожалению, нередко допускаются ошибки при заполнении данных или люди забывают взять оригинал документа. В такой ситуации проход невозможен. Это не прихоть организаторов, а обязательное соблюдение законодательства", — объясняет Александр Алымов.
Да, и ещё: никакого алкоголя. Корабли и порт — зона повышенной опасности. Так что лучше берите с собой хорошее настроение и жажду открытий.
27 и 28 июня, с 10:30 до 18:00, Калининградский морской рыбный порт станет местом, где время течёт по-другому. Здесь можно забыть о суете, почувствовать под ногами не асфальт, а палубные доски, и услышать, как ветер перебирает такелаж. Три гиганта, сотни историй, тысячи улыбок. Фестиваль «Открытое море» ждёт всех, кто не боится соли на губах и готов ответить на зов романтики.
Полная программа и регистрация — на официальном сайте: otkrytoemore.ru. Дерзайте. Море зовёт своих!
Справка.
Проект реализуется при поддержке правительства Калининградской области, Калининградского морского рыбного порта, Калининградского государственного технического университета, Росморпорта и транспортной группы FESCO.