Легендарные парусники откроют свои борта в Калининграде

Уже через две недели Калининград снова услышит настоящий морской зов. 27 и 28 июня 2026 года на территории рыбного порта развернётся фестиваль «Открытое море». В прошлом году сюда пришли 11 с половиной тысяч человек — и это при холодном ветре с залива. В этом обещают ещё больше. Потому что впервые за долгое время у одного причала встанут сразу три гиганта: фрегат «Мир», а также барки «Крузенштерн» и «Седов». Старые моряки говорят: такое везение выпадает раз в жизнь.