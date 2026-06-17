Семье из Перми выплатят через суд 40 тысяч рублей за жару в вагоне поезда

В судебном разбирательстве у мирового судьи пермячка указала на страдание детей от перегрева, они плакали и испытывали физические страдания. Вдобавок, после поездки вся семья заболела. Перевозчик признал, что кондиционер не работал около 10 часов с 10:00 до 20:00.