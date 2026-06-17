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В Соликамске подготовили карту с расположением укрытий

Администрация Соликамска подготовила карту с расположением укрытий, предназначенных для временного пребывания граждан в условиях беспилотной и ракетной опасности. «Регулярно получаем сообщения, касающиеся местонахождения укрытий, — написал на своей странице в соцсети глава Соликамска Александр Русанов. —С профильными структурными подразделениями проработали данный вопрос. На текущий момент сформирован перечень заглубленных помещений… На основании собранных данных на региональном портале “Управляем вместе” размещена интерактивная карта укрытий в Соликамске». Информация на ресурсе будет актуализироваться по мере проверки готовности объектов.

Администрация Соликамска подготовила карту с расположением укрытий, предназначенных для временного пребывания граждан в условиях беспилотной и ракетной опасности. «Регулярно получаем сообщения, касающиеся местонахождения укрытий, — написал на своей странице в соцсети глава Соликамска Александр Русанов. —С профильными структурными подразделениями проработали данный вопрос. На текущий момент сформирован перечень заглубленных помещений… На основании собранных данных на региональном портале “Управляем вместе” размещена интерактивная карта укрытий в Соликамске». Информация на ресурсе будет актуализироваться по мере проверки готовности объектов.

По словам господина Русанова, с управляющими компаниями и ТСЖ обсуждается размещение на информационных стендах во дворах и в подъездах специальных указателей, справочной информации о порядке доступа к укрытиям.

Ранее карта с расположением укрытий была разработана для Перми. Она также доступна на портале «Управляем вместе».

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