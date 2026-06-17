В Красноярске зажгут 12 тыс. свечей в память о погибших в годы войны

С 21 по 24 июня в Красноярске также пройдет полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться» Сибирского федерального округа. Его участники тоже приглашены на памятную акцию. В прошлом году акция собрала около 500 человек. Тогда из 8 тыс. свечей выложили изображение гидроплана БЕ-4, который в годы войны производили на красноярском заводе № 477.