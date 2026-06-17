В Красноярске зажгут 12 тыс. свечей в память о погибших в годы войны

В Красноярске 21 июня пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти», приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Жители, гости города, сотрудники правоохранительных органов и участники СВО соберутся в 22:00 на площади музея «Мемориал Победы» (Дудинская, 2а). Вход на событие свободный.
Из 12 тыс. свечей участники выложат контуры Ордена Отечественной войны и фразу «Красноярск помнит». Отдельной огненной композицией станет девиз «Один народ, одна Победа». После завершения картины горожане выйдут к мемориалам и зажгут свечи в память о погибших.
С 21 по 24 июня в Красноярске также пройдет полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться» Сибирского федерального округа. Его участники тоже приглашены на памятную акцию. В прошлом году акция собрала около 500 человек. Тогда из 8 тыс. свечей выложили изображение гидроплана БЕ-4, который в годы войны производили на красноярском заводе № 477.