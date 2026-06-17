О маленьких традициях большой семьи Кузьминых

«Я понимаю, насколько важна роль отца. Моя главная задача — быть для них примером. Для дочки это, прежде всего, модель уважительных отношений между мужчиной и женщиной. Я хочу, чтобы она видела, как я отношусь к её маме, и понимала, что она — принцесса. Для сыновей акцент делаю на честности, ответственности и трудолюбии», — рассказал Владимир Кузьминых.