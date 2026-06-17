О маленьких традициях большой семьи Кузьминых

В этом доме в селе Куйбышево редко бывает тихо. Здесь звучит детский смех, постоянные споры из-за игрушек. Владимир и Прасковья Кузьминых воспитывают троих детей: старшего Алексея, среднюю Анисию и младшего Александра. Для многих многодетность кажется каким-то подвигом. Но чета Кузьминых считает иначе: это большая радость, хотя и не без хлопот.
Корреспондент rostov.aif.ru выяснил, как удаётся сохранять гармонию в этой большой, шумной и весёлой семье.
Легки на подъём.
Владимир Сергеевич пришёл к осознанному отцовству через личный опыт. Он вырос без отца, и эта пустота сформировала его взгляд на воспитание. Для него важно принимать самое активное участие в воспитании детей.
«Я понимаю, насколько важна роль отца. Моя главная задача — быть для них примером. Для дочки это, прежде всего, модель уважительных отношений между мужчиной и женщиной. Я хочу, чтобы она видела, как я отношусь к её маме, и понимала, что она — принцесса. Для сыновей акцент делаю на честности, ответственности и трудолюбии», — рассказал Владимир Кузьминых.
Семейная философия строится на равном диалоге. Родители не говорят с детьми свысока, не замалчивают сложные темы. За ошибки не наказывают, а разбираются вместе.
«Мы стараемся общаться со всеми детьми как со взрослыми: поощряем любопытство, не боимся говорить о сложностях и даём понять, что ошибки — часть пути. Главное — не бояться пробовать», — добавил глава семейства.
У каждого ребёнка свой характер, который был виден с ранних лет. Старший сын Алексей (ему 17 лет) проявляет большой интерес к автомобилям и различной другой технике.
«Идеальный день для него — это поездка на выставку автозвука или совместный ремонт. Машины для него — тема неисчерпаемая», — признался Владимир.
Любовь к моторам и карбюраторам парню привил дядя, у которого есть собственная ремонтная мастерская. Лёша проводит в гараже все выходные, разбирая детали и изучая устройство двигателей.
Средняя дочь Анисия (ей четыре года) переняла от мамы вокальный талант. Прасковья Юрьевна в молодости выступала на местных мероприятиях, обладала красивым голосом. Этот дар передался и дочери.
«Часто устраивают домашние концерты, где показывают свои способности перед семьёй», — с улыбкой отметил Владимир в беседе с корреспондентом.
Младшему сыну Александру всего два годика, он пока только познаёт мир. Родители стараются не давить, а предлагать разные варианты: водят на рисование и спорт.
И всё же есть занятие, которое объединяет всех. Это спонтанные мини-путешествия. Кузьминых не планируют отпуска за полгода. Достаточно фразы за утренним кофе: «А давайте куда-нибудь рванём?» И семья уже в пути.
«Мы действительно легки на подъём, и это здорово объединяет! Нам не нужны месяцы подготовки. Достаточно общего желания — и мы уже едем», — поделился Владимир.
Воскресные гренки.
Быт многодетной семьи — это вечный поиск компромиссов. Как уделить время каждому? Как не утонуть в рутине? Владимир признаётся: чёткий план здесь вряд ли сработает. Импровизация становится главным инструментом.
«Сложно сказать, что труднее — уделить время каждому или создать общую атмосферу. Главное — найти свободную минуту. А это непросто из-за работы. Зато, когда удаётся выкроить время — это настоящий праздник», — отметил отец.
С младшими он обожает валяться на диване и смотреть мультфильмы. Со старшим находятся общие темы: рыбалка, разговоры о технике. А ещё вся семья любит работать в огороде или собираться вечерами за чаем в беседке.
Есть у Кузьминых и традиции. Каждое воскресенье стараются ходить в храм. А после службы обязательно жарят гренки с разными начинками. Кто-то любит с вареньем, кто-то — с колбасой.
Перед сном другая традиция — подурачиться. От старшего до младшего — все вовлечены в весёлый хаос. Когда дети спорят, родители не встают на чью-то сторону. Если младшие дерутся из-за игрушки, им помогают остыть и вместе ищут решение.
Личное пространство в доме найти сложно. Сейчас Кузьминых живут в небольшом стареньком доме, но новый, светлый и просторный, уже строится. А пока — в тесноте, но точно не в обиде!
«Когда у вас проблемы, обнимите своего ребёнка. Тогда вы поймёте: если он рядом, жив и здоров, у вас нет проблем. Всё остальное — мелочи жизни», — добавляет мама Прасковья.
Для неё этот дом — оплот настоящего счастья.
«В моём понимании семья — это дом, где любят и ждут, где всегда поддержат, никогда не предадут. Это гармония души и тела. Основа основ. Это детский смех. Я всегда мечтала иметь много детей. Без них жизнь пустая», — рассказала Прасковья Кузьминых.
О муже она говорит с теплотой. Владимир для неё — опора, добытчик и близкий друг.
«Это не только мой любимый человек. Это моя душа. Мой мир. Без него не было бы нашей семьи. Мы все его очень сильно любим и ценим», — подчеркнула супруга.
Жить здесь и сейчас.
Глядя вперёд, Кузьминых не строят грандиозных планов. Их главный принцип: оставаться хорошими людьми, уметь признавать ошибки, идти к цели и не сдаваться.
«У нас нет черновика. Мы живём здесь и сейчас. Мы стараемся воспитывать детей в правде. Мы не идеальны, можем ошибаться. Но вместе мы — сила. Вместе мы сможем стать лучше», — резюмировал Владимир Кузьминых.
Через десять лет Кузьминых видят себя счастливыми в новом доме. За большим столом соберётся вся семья: дети, возможно, с внуками, будут непременно звучать смех и амбициозные разговоры о планах. Здоровье, любовь, взаимопонимание — это то, что останется неизменным.
«Я вижу нас такими же счастливыми, здоровыми, в окружении детей и внуков, сидящих за огромным столом и радующихся жизни», — поделился Владимир.
В доме Кузьминых нет идеального порядка. Зато есть доверие, умение прощать и находить радость в простом. В том, что папа всегда рядом, поддержит, поможет, подскажет, а мама — обнимет и утешит. И все невзгоды станут нипочём.