Первый «Фестиваль доброй песни» состоялся в Арефино

На сцене фестиваля выступили музыкальные коллективы и солисты из Арефино, Вачского и Павловского районов. Среди них — группы «План Б» и «Разные цвета», а также дуэт «Мы вместе». Кроме того, участники дуэта «МИФ» вернулись на сцену спустя 25 лет и спели песню, посвященную Арефино. Гимном фестиваля стала композиция Николая Данилова.