Первый «Фестиваль доброй песни» состоялся в Арефино

13 июня в селе Арефино в Вачском округе впервые прошел «Фестиваль доброй песни» (6+). Он собрал около 150 зрителей, сообщили организаторы.
На открытии музыкального фестиваля выступил глава Вачского округа Сергей Лисин. Он поздравил присутствующих с Днем села и отметил, что событие не только объединило людей, но и сыграло роль в сохранении местных традиций.
На сцене фестиваля выступили музыкальные коллективы и солисты из Арефино, Вачского и Павловского районов. Среди них — группы «План Б» и «Разные цвета», а также дуэт «Мы вместе». Кроме того, участники дуэта «МИФ» вернулись на сцену спустя 25 лет и спели песню, посвященную Арефино. Гимном фестиваля стала композиция Николая Данилова.
Теперь «Фестиваль доброй песни» планируют сделать ежегодной традицией.
Ранее на сайте pravda-nn.ru назвали даты проведения фестиваля «Музыка балконов» в Нижегородской области.