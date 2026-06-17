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Первый «Фестиваль доброй песни» состоялся в Арефино

Теперь «Фестиваль доброй песни» планируют сделать ежегодной традицией.

13 июня в селе Арефино в Вачском округе впервые прошел «Фестиваль доброй песни» (6+). Он собрал около 150 зрителей, сообщили организаторы.

На открытии музыкального фестиваля выступил глава Вачского округа Сергей Лисин. Он поздравил присутствующих с Днем села и отметил, что событие не только объединило людей, но и сыграло роль в сохранении местных традиций.

На сцене фестиваля выступили музыкальные коллективы и солисты из Арефино, Вачского и Павловского районов. Среди них — группы «План Б» и «Разные цвета», а также дуэт «Мы вместе». Кроме того, участники дуэта «МИФ» вернулись на сцену спустя 25 лет и спели песню, посвященную Арефино. Гимном фестиваля стала композиция Николая Данилова.

Теперь «Фестиваль доброй песни» планируют сделать ежегодной традицией.

Ранее на сайте pravda-nn.ru назвали даты проведения фестиваля «Музыка балконов» в Нижегородской области.