В Жигулевске Самарской области завершилась спартакиада школьников

Итоги городской спартакиады среди учеников подвели в Жигулевске Самарской области. Соревнования стали частью проекта «Школьная спортивная лига», организованного в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
На протяжении всего учебного года школьники демонстрировали свои способности в различных видах спорта, боролись за победу в личных и командных зачетах, учились работать в команде и поддерживать друг друга. На каждом этапе спартакиады участники стремились показать лучшие результаты, а болельщики активно поддерживали свои команды.
«Школьная спортивная лига уже давно стала важной частью спортивной жизни Жигулевска. Особенно ценно, что ребята на протяжении всего учебного года сохраняли интерес к соревнованиям, поддерживали свои команды и стремились к новым результатам. Такие проекты помогают воспитывать не только сильных спортсменов, но и активных, целеустремленных молодых людей», — отметили организаторы мероприятия — Центр развития физической культуры и спорта городского округа Жигулевск.
По итогам общекомандного зачета третье место завоевала команда школы № 7. Серебряными призерами стали учащиеся школы № 10. Победителем спартакиады и обладателем переходящего кубка стала команда лицея № 16.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.