В Жигулевске Самарской области завершилась спартакиада школьников

«Школьная спортивная лига уже давно стала важной частью спортивной жизни Жигулевска. Особенно ценно, что ребята на протяжении всего учебного года сохраняли интерес к соревнованиям, поддерживали свои команды и стремились к новым результатам. Такие проекты помогают воспитывать не только сильных спортсменов, но и активных, целеустремленных молодых людей», — отметили организаторы мероприятия — Центр развития физической культуры и спорта городского округа Жигулевск.