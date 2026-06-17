Мобильный интернет ускорился на родине фестиваля зеленых щей

Мобильный интернет стал работать быстрее в Ковернинском районе. Установка новой базовой станции 4G позволила увеличить скорость в среднем на треть, обеспечив качественной связью как местных жителей, так и растущий поток туристов.
Ковернинский район известен далеко за пределами области не только как родина хохломской росписи, но и как гастрономическая столица уникального блюда — «зеленых щей». Этот старинный рецепт, в котором главный ингредиент — квашеные нижние листья капусты, стал настоящим брендом территории и основой ежегодного фестиваля «Хороши зелёны щи!».
Ежегодно район посещают тысячи гостей, чтобы погрузится в местный колорит. Теперь делиться впечатлениями от поездки, строить туристические маршруты и пользоваться онлайн‑сервисами стало значительно проще. Новое оборудование МТС стандарта LTE обеспечило уверенный сигнал 4G не только в центре поселка Ковернино, но и вблизи популярных локаций — у подвесного деревянного моста через реку Узолу, возле исторического дома купца Малышева с резными наличниками, у «Трёх сосен», где, по преданиям, зарыт старинный клад, а также в музейно-выставочном центре «Отчина», где представлена обширная коллекция ковернинской хохломы и установлена двухметровая деревянная ложка.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, Ковернинский район представляет собой уникальное сочетание богатых народных традиций и живописной природы. Здесь активно развиваются агротуризм, локальные ремесла и гастрономические проекты, а стабильный и быстрый мобильный интернет нужен как туристам, так и местным предпринимателям.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скорость мобильного интернета выросла в Городецком и Балахнинском районах.