Мобильный интернет ускорился на родине фестиваля зеленых щей

Ежегодно район посещают тысячи гостей, чтобы погрузится в местный колорит. Теперь делиться впечатлениями от поездки, строить туристические маршруты и пользоваться онлайн‑сервисами стало значительно проще. Новое оборудование МТС стандарта LTE обеспечило уверенный сигнал 4G не только в центре поселка Ковернино, но и вблизи популярных локаций — у подвесного деревянного моста через реку Узолу, возле исторического дома купца Малышева с резными наличниками, у «Трёх сосен», где, по преданиям, зарыт старинный клад, а также в музейно-выставочном центре «Отчина», где представлена обширная коллекция ковернинской хохломы и установлена двухметровая деревянная ложка.