«В сопровождении машин ГАИ и МЧС». Три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с детьми

Из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми выбыли три бригады медиков, передает БелТА.
Сообщается, что из Беларуси на Брянщину бригады медиков выехали в сопровождении машин ГАИ и МЧС.
Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском.
По последним данным, в результате атаки беспилотника ВСУ на туристический автобус с белорусскими детьми погибла одна женщина, были госпитализированы семь человек, в том числе четыре ребенка. Состояние одного ребенка российские врачи оценивают как тяжелое.
В Минздрав России уже сказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.
Тем временем МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
И мы писали, что «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.