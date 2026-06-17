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«В сопровождении машин ГАИ и МЧС». Три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с детьми

Бригады медиков выехали из Беларуси на Брянщину после атаки на автобус с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми выбыли три бригады медиков, передает БелТА.

Сообщается, что из Беларуси на Брянщину бригады медиков выехали в сопровождении машин ГАИ и МЧС.

Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском.

По последним данным, в результате атаки беспилотника ВСУ на туристический автобус с белорусскими детьми погибла одна женщина, были госпитализированы семь человек, в том числе четыре ребенка. Состояние одного ребенка российские врачи оценивают как тяжелое.

В Минздрав России уже сказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

Тем временем МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

И мы писали, что «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.

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