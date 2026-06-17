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Нововоронежские школьники взяли бронзу конкурса мультипликаторов

В этом году участие в отборочном туре приняли более 200 человек из России, Абхазии, Беларуси, Венгрии и Турции.

Источник: АиФ Воронеж

Четыре школьника из Нововоронежа стали победителями VII международного проекта «Территория успеха: мультиКЛИПация», который проводит Фонд «АТР АЭС» и программа «Территория культуры Росатома» при поддержке концерна «Росэнергоатом».

В номинации «Лучший город на Земле-мой город» в возрастной группе 14−17 лет третье место со своей творческой работой «Путешествие по России» заняла команда учащихся школы № 3 в составе Анны Бобровой, Максима Коршунова и Ксении Скобелкиной.

Учащийся школы № 1 Захар Повеквечных и его мультфильм «А где же ежик?» отмечен третьим местом в номинации «Если я не буду протирать звёзды каждый вечер, они обязательно потускнеют…» в возрастной группе 11−13 лет.

«Ежегодно в Нововоронеже растет количество участников конкурса. В этом году представленные жюри работы показали широкий и живой срез детской мультипликации — от первых проб до вполне уверенных авторских решений. В них есть история и оригинальная визуальная составляющая, это очень увлекательно и содержательно. Надеюсь, у нас, взрослых, сложится интересный и эффективный творческий союз с этими ребятами», — поделился впечатлениями председатель Нововоронежской городской Думы, заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Участие в конкурсном отборе приняли 212 школьников из городов расположения объектов атомной промышленности России, а также Абхазии, Беларуси, Венгрии и Турции. Свои анимационные работы конкурсанты присылали по пяти номинациям: «Народ России — единый народ», «Лучший город на Земле — мой город», «Если я не буду протирать звезды каждый вечер, они обязательно потускнеют…», «Союзмультфильм. 90 лет» и «Лунтику 20 лет!». Работы оценивались в двух возрастных категориях: 11−13 лет и 14−17 лет. В финал вышли 63 участника.

В этом году проект «Территория успеха: мультиКЛИПация» посвящен 85-летию со дня рождения выдающегося советского и российского режиссера мультипликационного кино, художника-аниматора Юрия Норштейна и 90-летию со дня основания киностудии «Союзмультфильм». Конкурс проходит в Год единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«С каждым годом оценивать работы все сложнее — растет уровень мастерства. Аналогов нашему проекту в России нет, у нас уникальная учебная программа, поэтому искренне поздравляю лауреатов и благодарю всех за участие», — отметила автор и руководитель проекта, член Союза журналистов России Юлия Цыганова.

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