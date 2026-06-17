В Москве запустили экспресс-рейсы речных электроходов

Купить билет на эти рейсы можно заранее через мобильное приложение столичного метрополитена. Стоимость поездки не отличается от стоимости проезда на обычном речном трамвайчике. Пассажиры могут заплатить картой «Тройка» или банковской картой. Также доступен расчет с помощью системы распознавания лиц.