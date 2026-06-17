В Москве запустили экспресс-рейсы речных электроходов

В Москве запустили скоростные беспересадочные рейсы регулярного водного электротранспорта. Они свяжут причалы у делового центра «Москва-Сити» и парка Горького.
Экспресс-суда курсируют по Москве-реке ежедневно с 10:00 до 22:00. Главным отличием нового формата стало отсутствие промежуточных остановок. Суда не заходят на попутные причалы, поэтому время в пути сократилось почти в два раза.
Купить билет на эти рейсы можно заранее через мобильное приложение столичного метрополитена. Стоимость поездки не отличается от стоимости проезда на обычном речном трамвайчике. Пассажиры могут заплатить картой «Тройка» или банковской картой. Также доступен расчет с помощью системы распознавания лиц.
Первый регулярный маршрут экологически чистых речных электроходов круглогодичного действия был запущен в столице в июне 2023 года. Поэтапное развитие водного сообщения является частью масштабной программы по модернизации транспортной системы города.