Ростовская область заняла седьмое место по объемам жилищного строительства

Наибольший объем возводится в столице региона, в Ростове-на-Дону — более 3,4 млн кв. м. Вторую позицию занимает Аксай, где показатель достиг 704 тыс. кв. м. Замыкает тройку Октябрьский с результатом 206 тыс. кв. м. Далее следуют Батайск (182 тыс. кв. м), Новочеркасск (86 тыс. кв. м), Азов (28 тыс. кв. м), Таганрог (26 тыс. кв. м), Шахты (22 тыс. кв. м), Волгодонск (15 тыс. кв. м) и Каменск-Шахтинский (8 тыс. кв. м).