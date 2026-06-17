«Карта калининградца» готовится к запуску уже с 1 июля

Региональное правительство планирует с 1 июля 2026 года запустить государственную информационную систему «Карта жителя Калининградской области». Проект постановления опубликован для публичного обсуждения 16 июня, которое продлится семь дней. За это время все заинтересованные стороны могут направить свои предложения и замечания к документу.