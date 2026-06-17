Фонд капремонта рассказал, как обновят фасад дома 1928 года на улице Невского в Калининграде

Жилой дом располагается на улице Невского, 19−21. Ремонтом здания занимается ООО «БСК-Плюс». В конце 2025 года с компанией заключили договор на 16,5 миллиона рублей. Подрядчик заделает трещины и укрепит стены дома, восстановит штукатурный слой, а также очистит и восстановит исторический кирпич. Фасад планируют покрасить в светло-бежевый цвет. Кроме того, специалисты изготовят новые двери по историческим референсам.