Фонд капремонта рассказал, как обновят фасад дома 1928 года на улице Невского в Калининграде. Информацию опубликовали в телеграм-канале организации.
Жилой дом располагается на улице Невского, 19−21. Ремонтом здания занимается ООО «БСК-Плюс». В конце 2025 года с компанией заключили договор на 16,5 миллиона рублей. Подрядчик заделает трещины и укрепит стены дома, восстановит штукатурный слой, а также очистит и восстановит исторический кирпич. Фасад планируют покрасить в светло-бежевый цвет. Кроме того, специалисты изготовят новые двери по историческим референсам.
«Дом частично сохранил оригинальный кирпичный декор. На первом этаже дома № 19 уцелела декоративная кирпичная кладка с выразительной горизонтальной рустовкой. В этом же стиле выполнен и входной портал здания. На доме № 21 кирпичная кладка либо утрачена, либо находится под слоями более поздней штукатурки. Будем вскрывать и решать: либо чистить — если сохранилась, либо воссоздавать», — отметили в фонде.
Ранее сообщали, что в Калининграде приступили к ремонту жилого дома на улице Невского. Подрядчик установил строительные леса и очищает стены от старой штукатурки. Подготовительные работы также ведут со стороны двора. Срок ремонта составляет 150 дней.
Фото: телеграм-канал регионального Фонда капремонта.