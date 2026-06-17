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Фонд капремонта рассказал, как обновят фасад дома 1928 года на улице Невского в Калининграде

Работы выполняет ООО «БСК-Плюс» за 16,5 млн рублей.

Фонд капремонта рассказал, как обновят фасад дома 1928 года на улице Невского в Калининграде. Информацию опубликовали в телеграм-канале организации.

Жилой дом располагается на улице Невского, 19−21. Ремонтом здания занимается ООО «БСК-Плюс». В конце 2025 года с компанией заключили договор на 16,5 миллиона рублей. Подрядчик заделает трещины и укрепит стены дома, восстановит штукатурный слой, а также очистит и восстановит исторический кирпич. Фасад планируют покрасить в светло-бежевый цвет. Кроме того, специалисты изготовят новые двери по историческим референсам.

«Дом частично сохранил оригинальный кирпичный декор. На первом этаже дома № 19 уцелела декоративная кирпичная кладка с выразительной горизонтальной рустовкой. В этом же стиле выполнен и входной портал здания. На доме № 21 кирпичная кладка либо утрачена, либо находится под слоями более поздней штукатурки. Будем вскрывать и решать: либо чистить — если сохранилась, либо воссоздавать», — отметили в фонде.

Ранее сообщали, что в Калининграде приступили к ремонту жилого дома на улице Невского. Подрядчик установил строительные леса и очищает стены от старой штукатурки. Подготовительные работы также ведут со стороны двора. Срок ремонта составляет 150 дней.

Фото: телеграм-канал регионального Фонда капремонта.

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