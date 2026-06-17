Приморский район станет новой туристической точкой притяжения для гостей Петербурга

В Доме молодежи на Богатырском проспекте губернатор Александр Беглов открыл выставку достижений Приморского района. Это событие стало продолжением проекта «Мой Петербург», который ранее проходил в музее «Россия — моя история» и привлек более миллиона посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. По словам губернатора Александра Беглова, Приморский район становится важным центром туризма и отдыха, где можно осмотреть «Лахта центр», прогуляться по благоустроенным набережным и посетить филиал Эрмитажа в Старой Деревне.