Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На нижегородца завели четыре уголовных дела о реабилитации нацизма

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в реабилитации нацизма. По данным силовиков, он размещал в социальных сетях материалы, в которых отрицал факты преступлений, совершенных нацистами во время Второй мировой войны и подтвержденные Нюрнбергским трибуналом.

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в реабилитации нацизма. По данным силовиков, он размещал в социальных сетях материалы, в которых отрицал факты преступлений, совершенных нацистами во время Второй мировой войны и подтвержденные Нюрнбергским трибуналом.

Региональное управление СКР возбудило четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ. Фигуранта отправили под подписку о невыезде.

и надлежащем поведении. Следователи выясняют возможных соучастников фигуранта, собирают доказательства и ищут информацию о других эпизода противоправной деятельности нижегородца.

По данным полиции, ранее злоумышленник был неоднократно судим, в том числе — за убийство.