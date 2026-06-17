На нижегородца завели четыре уголовных дела о реабилитации нацизма

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в реабилитации нацизма. По данным силовиков, он размещал в социальных сетях материалы, в которых отрицал факты преступлений, совершенных нацистами во время Второй мировой войны и подтвержденные Нюрнбергским трибуналом.