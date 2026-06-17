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От жилья для наркомов до музыкальной школы: что находится в знаменитом «доме-корабле» в Симферополе

«Дом-корабль» в Симферополе стал музыкальной школой.

Источник: "Крымская газета"

В Симферополе на улице Жуковского, 5, находится одно из самых узнаваемых зданий города — «дом-корабль». Построенный в 1934 году по проекту главного архитектора города Бориса Белозерского, этот памятник конструктивизма с элементами модерна и ар-деко сегодня занимает детская музыкальная школа № 2 имени Алемдара Караманова.

Свое народное прозвище дом получил за форму, напоминающую океанский лайнер: полукруглые террасы, балконы, арки, башня с узкими окнами и ротонда на крыше. Изначально здание предназначалось для семей высшего руководства Крымской АССР. Среди первых жильцов были председатель ЦИК Ильяс Тархан, председатель Совнаркома Абдураим Самединов и нарком юстиции Мустафа Асманов. Все трое впоследствии были репрессированы, сообщает «Крымская газета».

После Великой Отечественной войны дом превратили в коммунальные квартиры. В 1986 году его передали под детскую музыкальную школу. С 1990 года здание — памятник архитектуры регионального значения. В 2017—2018 годах на ремонт выделили около 15 млн рублей. Сегодня «дом-корабль» продолжает жить — внутри по-прежнему звучит музыка.