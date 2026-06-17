От жилья для наркомов до музыкальной школы: что находится в знаменитом «доме-корабле» в Симферополе

После Великой Отечественной войны дом превратили в коммунальные квартиры. В 1986 году его передали под детскую музыкальную школу. С 1990 года здание — памятник архитектуры регионального значения. В 2017—2018 годах на ремонт выделили около 15 млн рублей. Сегодня «дом-корабль» продолжает жить — внутри по-прежнему звучит музыка.