В Губкине Белгородской области открыли игровую площадку

Новую детскую площадку торжественно открыли в микрорайоне Горняк в Губкине в Белгородской области, сообщили в администрации городского округа. Общественное пространство было благоустроено при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Площадку создали с учетом высоких стандартов качества. Она включает разные элементы: игровой и спортивный комплексы, песочницу, деревянные качели, карусель, мостик, зону отдыха. При обустройстве площадки были использованы современные экологичные материалы. Подчеркивается, что благодаря грамотному зонированию новое общественное пространство подойдет детям разных возрастов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.