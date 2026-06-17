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Археологи обнаружили виллу I века недалеко от Рима

Находка стала возможна благодаря сообщению местных жителей о незаконных раскопках.

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В районе Кастель-ди-Гуидо, расположенном примерно в 19 км от Рима (Италия), археологи обнаружили виллу I века. Как сообщает Live Science, она могла принадлежать императору Антонину Пию.

В феврале местная полиция пресекла попытку незаконных раскопок на данной территории. Нарушители использовали экскаватор, который оставил крупные ямы на участке виллы.

После этого археологи провели экстренные раскопки с целью документирования и стабилизации архитектуры сооружений на этом месте.

«Благодаря сообщению местных жителей и оперативному вмешательству удалось идентифицировать часть большой, ранее неизвестной виллы имперского периода и обнаружить великолепный набор украшений, а также статую из прекрасного белого мрамора», — заявила руководитель раскопок Алессия Контино.

Исследователи обнаружили атриум у входа в виллу, две комнаты, украшенные фресками и мозаиками, а также несколько других помещений, связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

В центральной части виллы археологи нашли разбитую статую высотой около 80 см, изображающую бородатого мужчину в короткой тунике, несущего корзину с птицами и фруктами. Вероятно, это изображение Сильвана, римского бога лесов и дикой природы.

По мнению ученых, вилла была возведена в начале I века и заброшена в III веке.

Исходя из масштаба строения и качества мозаик и фресок, специалисты считают, что ее владельцами были римские аристократы или даже члены императорской семьи.

В этой местности проживали семьи Аврелиев и Арриев, из которых происходили отец и мать императора Антонина Пия. Он правил с 138 по 161 год. Согласно источникам, Антонин Пий провел детство в этом регионе, а затем построил здесь свой дворец, в котором умер в возрасте 74 лет.

Ранее в Италии подростки провели тайное расследование и нашли под спортзалом своей школы роскошный древнеримский дом.