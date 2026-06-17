Археологи обнаружили виллу I века недалеко от Рима

В этой местности проживали семьи Аврелиев и Арриев, из которых происходили отец и мать императора Антонина Пия. Он правил с 138 по 161 год. Согласно источникам, Антонин Пий провел детство в этом регионе, а затем построил здесь свой дворец, в котором умер в возрасте 74 лет.