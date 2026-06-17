Семь тысяч заявок на бесплатную парковку подали ростовчане

Граждане с инвалидностью I и II групп, а также инвалиды III группы при наличии ограничений к самостоятельному передвижению вправе оформить право на бесплатную парковку на специально отведённых местах. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства Ростовской области.
По данным ведомства, более 7 000 жителей региона уже воспользовались этой возможностью, подав заявки через портал госуслуг.
Право на бесплатную парковку распространяется на транспортное средство, используемое для передвижения лица с инвалидностью — как в качестве водителя, так и в качестве пассажира.
Заявление на предоставление льготы можно подать через портал госуслуг и через многофункциональный центр (МФЦ).
Рассмотрение заявления осуществляется Социальным фондом в автоматическом режиме в течение 15 минут.