Семь тысяч заявок на бесплатную парковку подали ростовчане

Граждане с инвалидностью I и II групп, а также инвалиды III группы при наличии ограничений к самостоятельному передвижению вправе оформить право на бесплатную парковку на специально отведённых местах. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства Ростовской области.