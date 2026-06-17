Чат-бот в МАХ для предпринимателей начал работать в Нижегородской области

В Нижегородской области заработал интеллектуальный ассистент для предпринимателей — чат‑бот в национальном мессенджере MAX. Его запустили Министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона совместно с центром «Мой бизнес» при поддержке АНО «Горький Тех». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Сервис помогает быстро сориентироваться в мерах господдержки: он анализирует запросы и подбирает релевантные варианты. Проект соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На сегодняшний день в Нижегородской области функционирует более 138 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в которых занято свыше 680 тысяч человек.
Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, предприниматели могут лично получить консультации в центре «Мой бизнес» и его филиалах, воспользоваться горячей линией, принять участие в выездных мероприятиях, которые регулярно проходят в муниципалитетах.
«Запуск чат‑бота стал ещё одним шагом в повышении доступности мер поддержки. Новый сервис позволит предпринимателям оперативно находить необходимую информацию и быстрее ориентироваться в существующих возможностях для развития своих проектов», — отметил Максим Черкасов.
Чат‑бот охватывает свыше 70 мер поддержки, которые реализуют профильные организации региона: областной минпром, АНО «Объединённый центр поддержки бизнеса», технопарк «Анкудиновка», АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области», Фонд развития промышленности, региональная гарантийная организация и АНО «НПЦ БАС Нижегородской области».
Подключиться к помощнику можно по ссылке: max.ru/id5249141792_bot. Чтобы консультация была максимально точной, стоит указать тип организации и сферу интереса, а вопросы формулировать конкретно; при смене темы лучше использовать функцию «Очистить историю».
Дополнительную информацию о поддержке бизнеса можно получить на портале мойбизнес52.рф и по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 (800) 301‑29‑94 (бесплатно). Центр действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал президент России Владимир Путин.