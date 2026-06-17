Школьники из Гатчины посетили ветеринарный университет в Санкт-Петербурге

В течение учебного года преподаватели университета читали школьникам лекции по ветеринарии. В этот раз ребята закрепили полученные знания на практике. Так, ученики агротехкласса попробовали оценить состояние здоровья лошади при помощи визуального осмотра, пальпации, перкуссии и термометрии. Кроме того, школьники покормили обитателей зоофермы при университете, осмотрели музейные пространства и современную лабораторию генетики.