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Школьники из Гатчины посетили ветеринарный университет в Санкт-Петербурге

Дети покормили обитателей зоофермы при вузе, попробовали оценить состояние здоровья лошади, осмотрели лабораторию генетики.

Ученики агротехнологического класса гатчинской школы № 12 посетили с экскурсией Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Организация таких мероприятий для детей отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В течение учебного года преподаватели университета читали школьникам лекции по ветеринарии. В этот раз ребята закрепили полученные знания на практике. Так, ученики агротехкласса попробовали оценить состояние здоровья лошади при помощи визуального осмотра, пальпации, перкуссии и термометрии. Кроме того, школьники покормили обитателей зоофермы при университете, осмотрели музейные пространства и современную лабораторию генетики.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.