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Активисты партии «Единая Россия» проинспектировали пляж у озера Земснаряд

Мониторинг территории проводился в рамках проекта «Безопасность детства».

Источник: Нижегородская правда

Состояние прибрежной территории у озера Земснаряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода оценили активисты партии «Единая Россия», представители регионального отделения ВОД «Отцы России», во главе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Рустамом Досаевым. Рабочая группа проинспектировала игровые элементы на детской площадке, а также зону отдыха.

«Пляж в целом в удовлетворительном состоянии, но мы услышали от жителей и сотрудников пляжа несколько пожеланий: обновить зонты, которые будут спасать от солнца, и подчистить пляжную зону. Мы уже решили ряд вопросов на месте. Со своей стороны и мои коллеги-депутаты из депутатского фонда выделим средства, чтобы установить новые зонтики и сделать это место ещё более уютным и комфортным. А в перспективе, если мы хотим превратить эту зону в настоящий оазис Автозаводского района, нужно включить её в программу ФКГС. Попрошу жителей поддержать этот проект — вместе сможем создать здесь красивое пляжное пространство», — отметил Рустам Досаев.

«Регулярный мониторинг общественных пространств — это не просто форма контроля, а реальный инструмент обратной связи с жителями. То, что мы сегодня увидели на озере, — результат совместной работы депутатов, активистов и местных жителей, которые неравнодушны к своему району. Мы услышали пожелания по обновлению зонтов и уборке территории — это те вопросы, которые можно решить оперативно. И они уже решаются. Но главное — это пример того, как системная работа общественных приемных и партийных проектов превращается в реальные дела: от фиксации проблемы до её решения. Безопасность детей и комфорт семейного отдыха — это зона нашей постоянной ответственности», — сказал заместитель руководителя Региональной общественной приемной Евгений Ермилов. Особое внимание обратили на наличие предупреждающих знаков и ограждений в детской зоне купания, а также на качество уборки территории.

«Мы оценили качество и чистоту водоёма, безопасность прибрежной зоны и состояние детской площадки. Впечатления остались приятные: озеро чистое, живописное, местные жители дают положительную обратную связь. Спасатели подтвердили, что обстановка безопасная, рисков инцидентов здесь не было — озеро отлично подходит для семейного купания и отдыха в выходные. Детская зона обустроена и огорожена, есть буйки, указывающие глубину. Везде чисто, трава скошена, пляж ухоженный. Хочется поблагодарить руководство, которое следит за порядком», — оценил член Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Нижегородской области Артём Попов.

Напомним, Партийный десант — эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения Народной программы партии «Единая Россия».

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