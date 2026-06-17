Врач рассказала, сколько ягод можно съесть за один раз

По словам врача, безопасная порция составляет 150 граммов ягод для женщин и максимум 200 граммов для мужчин. Также она добавила, что если съесть больше, содержащиеся в ягодах фруктоза, клетчатка и кислоты могут спровоцировать дискомфорт в желудке. Врач посоветовала покупать ягоды небольшими порциями и не пытаться съесть за раз весь килограмм.