Водителей призвали быть внимательными на фоне непогоды в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Водителям необходимо быть внимательными за рулем во время дождя в Москве, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду в Москве ожидаются кратковременный дождь интенсивностью не более одного-двух миллиметров и температура до плюс 17 градусов.
«В Москве местами идет дождь — будьте внимательны за рулем. Рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев и шатких конструкций, не отвлекаться на телефон во время движения. Перед поездкой проверить состояние дворников и уровень жидкости в бачке омывателя. Будьте аккуратны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водителям необходимо снижать скорость заранее вблизи пешеходных переходов — из-за дождя видимость ухудшается.