В Нарьян-Маре прошел турнир по художественной гимнастике

Открытый турнир по художественной гимнастике «Все лучшее — детям» состоялся в Нарьян-Маре. Проведение таких соревнований отвечает целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Турнир состоялся во Дворце спорта «Норд». Свои навыки перед жюри продемонстрировали 40 юных гимнасток в возрасте от 3 до 15 лет. Участницы выступали как с предметами, так и без них. Подчеркивается, что данные состязания подвели итоги спортивного сезона 2025/2026 года. А сам турнир был приурочен ко Дню защиты детей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.