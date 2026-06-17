В Нарьян-Маре прошел турнир по художественной гимнастике

Турнир состоялся во Дворце спорта «Норд». Свои навыки перед жюри продемонстрировали 40 юных гимнасток в возрасте от 3 до 15 лет. Участницы выступали как с предметами, так и без них. Подчеркивается, что данные состязания подвели итоги спортивного сезона 2025/2026 года. А сам турнир был приурочен ко Дню защиты детей.