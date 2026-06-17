В Петербурге отремонтируют тротуары на Васильевском острове

Тротуары на Большом проспекте Васильевского острова отремонтируют в Санкт-Петербурге. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Специалисты обновят участок от 1-й до 23-й линии протяженностью более 1,5 км. Они уже провели перестановку бортового камня, отремонтировали люки колодцев, выполнили фрезерование изношенного покрытия проезжей части, уложили два слоя асфальтобетона. В настоящее время они модернизируют тротуары. На Большом проспекте Васильевского острова планируют уложить свыше 25 тыс. кв. м нового дорожного покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.