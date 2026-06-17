В Ростове обсудили проблемы сохранения исторической архитектуры

Сегодня, 16 июня, в пресс-центре «АиФ-Ростов» состоялся круглый стол, посвящённый проблемам сохранения архитектурного наследия донской столицы. Участники дискуссии обсудили, как помочь городу сохранить историческую архитектуру, какие меры нужно предпринимать для взаимодействия с наследием зодчества и с какими препятствиями сталкиваются архитекторы, дизайнеры и реставраторы при работе с историческими зданиями. В дискуссии приняли участие доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» ДГТУ, кандидат технических наук Ирина Кашина, архитектор и дизайнер Ирина Бродская, скульптор и реставратор Игорь Сайченко, учитель изобразительного искусства и педагог дополнительного образования Вера Сайченко, директор ООО «Флагман» Иван Саунин. Сторону неравнодушных жителей города представила ростовчанка Ольга Нартова. Участники встречи, которая прошла при поддержке ООО «Флагман», объяснили, какие наболевшие проблемы существуют в городе: многоэтажная застройка, малое количество фонтанов, недостаток внимания к реставрации прилегающих к историческим зданиям территорий, засилье наружной рекламы и вывесок.