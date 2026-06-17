Здравая мысль. Выбирать профессию лучше с учётом мнения медиков

Школьники часто выбирают путь, ориентируясь на престиж, моду или советы родителей. Но есть ещё один нюанс, который нельзя игнорировать, — состояние здоровья.
Как отмечает врач-эпидемиолог ростовского филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии Анна Городова, медицинский взгляд на профориентацию помогает найти дело не только по душе, но и безопасное для организма. Подробнее — в нашем материале.
Бегом обследоваться.
Многие специальности предъявляют жёсткие требования к состоянию здоровья кандидатов. Где-то нужно острое зрение, где-то — стальная выносливость или крепкие нервы.
«Если идти туда, где организм не выдержит, это прямой путь к ухудшению самочувствия. Заболевания дыхательных путей могут осложнить работу на производстве, проблемы со спиной наверняка помешают работе, связанной с тяжёлыми физическими нагрузками. Поэтому важно заранее учитывать особенности организма», — поясняет Анна Городова.
Прежде чем определиться с будущей профессией, медики советуют пройти обследование. Специалисты оценят работу сердца, сосудов, органов слуха и зрения, а также особенности нервной системы. На основе этого дадут чёткие рекомендации, чтобы уберечь подростка от ошибок.
Интеллект и коммуникация.
Всё же медицина — не единственный ориентир, подчёркивает Анна Константиновна. Важно честно оценить личные качества. Умеете ли вы долго концентрироваться на одной задаче? Легко ли находите общий язык с людьми? Насколько вы устойчивы к стрессу, ответственны и организованны?
Психологический аспект не менее важен. Чтобы сделать один из главных выборов в жизни, нужно обращать внимание на склонности, уровень интеллекта, психофизиологические особенности организма. Это можно вычислить с помощью разнообразных тестов.
К примеру, врачу, учителю или менеджеру будут необходимы коммуникативные навыки. А вот программисту или инженеру куда важнее усидчивость и внимание. Однако часто подростки при выборе будущей специальности ориентируются на мнение друзей или следуют модным тенденциям. А это, подчёркивают медицинские работники, не совсем верно. Кроме того, выпускники могут переоценить возможности своего организма.
Чтобы выбранное дело не стало врагом, подростку стоит беречь своё здоровье: вести активный образ жизни, заниматься физкультурой, соблюдать режим сна и регулярно проходить медосмотры. Не лишним будет заранее изучить требования к специальностям и оценить собственные возможности.
«Медицинские аспекты профессиональной ориентации играют важную роль в выборе будущей профессии. С учётом состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма проще подобрать специальность, которая будет не только безопасной, но и интересной», — добавила собеседник редакции.
Эксперт резюмирует: когда выбор профессии сделан осознанно, а во внимание берётся, в том числе, состояние здоровья, подросток сможет успешно реализовать себя и сохранить силы на долгие годы.