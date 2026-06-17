Скалолазы из Ишима провели трехдневную тренировку на Среднем Урале

Занятие прошло недалеко от Каменска‑Уральского. Целью было закрепить навыки скалолазания на естественном рельефе. В первый день участники совершили сплав по реке Исеть, любуясь уральской природой и скалами. Во второй день прошло лазание на пороге Ревун: юные спортсмены и родители покоряли скальные трассы, учились обращаться со снаряжением, вязать узлы и отрабатывать технику страховки. На обратном пути, в третий день, группа посетила Уральский Марс — место с необычными пейзажами.