Скалолазы из Ишима провели трехдневную тренировку на Среднем Урале

Воспитанники отделения скалолазания спортшколы города Ишима в Тюменской области с 12 по 14 июня вместе с родителями и тренерами побывали на учебно-тренировочном занятии на Среднем Урале. Поездку организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Ишимском спортивно-оздоровительном комплексе «Центральный».
Занятие прошло недалеко от Каменска‑Уральского. Целью было закрепить навыки скалолазания на естественном рельефе. В первый день участники совершили сплав по реке Исеть, любуясь уральской природой и скалами. Во второй день прошло лазание на пороге Ревун: юные спортсмены и родители покоряли скальные трассы, учились обращаться со снаряжением, вязать узлы и отрабатывать технику страховки. На обратном пути, в третий день, группа посетила Уральский Марс — место с необычными пейзажами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.