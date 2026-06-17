Выбирать профессию лучше с учётом мнения медиков

К примеру, врачу, учителю или менеджеру будут необходимы коммуникативные навыки. А вот программисту или инженеру куда важнее усидчивость и внимание. Однако часто подростки при выборе будущей специальности ориентируются на мнение друзей или следуют модным тенденциям. А это, подчёркивают медицинские работники, не совсем верно. Кроме того, вы­пус­кники могут переоценить возможности своего организма.