Netflix купил два сезона анимационного сериала «Маша и Медведь»

Как пояснили в ООО «Маша и Медведь», за годы своего существования «мультфильм превратился из локального анимационного проекта в один из самых узнаваемых российских мультсериалов в мире». Олег Кузовков, как и другие, на протяжении многих лет работал в проекте, отметили в компании. Он участвовал в создании первых художественных материалов, нанимал и обучал часть творческой команды. В период его работы были созданы первичные скетчи будущих персонажей Маши и Медведя.