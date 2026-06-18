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Netflix купил два сезона анимационного сериала «Маша и Медведь»

Их покажут в 100 странах.

Источник: Magnific.com

Netflix приобрел права на показ восьмого и девятого сезонов анимационного сериала «Маша и Медведь» и продлил договор по поводу предыдущих сезонов и спин-оффов «Машины сказки» и «Машкины страшилки», пишет Deadline.

Сделка распространяется на показы мультфильмов на стриминге более чем в 100 странах. Среди них — США, Канада, Франция, Португалия, страны Северной Европы и Бенилюкса, Индия, Япония, Корея и Малайзия. Кроме того, посмотреть «Машу и Медведя» смогут подписчики платформы на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Создатель и дистрибьютор проекта — российская анимационная студия «Анимаккорд». Сериал основан на русской народной сказке и рассказывает о приключениях, в которые попадают девочка Маша и медведь. Мультфильм популярен по всему миру, набирает миллиарды просмотров на YouTube и транслируется Netflix. Deadline сопоставил популярность проекта по уровню с «Кокомелоном», «Свинкой Пеппой» и «Щенячим патрулем».

Как уточняется в публикации со ссылкой на «Анимаккорд», в предстоящих сериях покажут, как Маша впервые пойдет в детский сад, а также семью Йети в новом зимнем приключении.

Какой мировой рекорд установил сериал «Маша и Медведь».=

Сериал «Маша и Медведь» попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый просматриваемый мультфильм/анимационное видео на YouTube.

Рекорд был зафиксирован 18 декабря 2018 года. На тот момент серию «Маша плюс каша» посмотрели 3 358 652 620 раз.

Спор по поводу прав

Идея мультфильма пришла аниматору Олегу Кузовкову в 1996 году, от замысла до его воплощения прошло 11 лет. В 2022 году РБК Стиль снял документальный проект об этом мультфильме.

В мае 2026 года правообладатель мультсериала, компания «Маша и Медведь» (принадлежит студии Animaccord), подала в суд иск против бывшего сотрудника Олега Кузовкова о признании исключительных прав на персонажей. Об этом говорилось в поступившем РБК сообщении компании. В базе данных Мосгорсуда информация об иске на тот момент отсутствовала.

Иск был подан в московский суд в рамках гражданского разбирательства накануне, рассказал источник РБК, близкий к истцам. В тот же день издание Variety сообщило, что Кузовков выступит продюсером первого полнометражного фильма по «Маше и Медведю». Его производство планировалось завершить к концу 2028 года, утверждало издание. Производством мультфильма займется компания Studio MiM, базирующаяся в Лос-Анджелесе и Москве, дополнили в Variety.

Как пояснили в ООО «Маша и Медведь», за годы своего существования «мультфильм превратился из локального анимационного проекта в один из самых узнаваемых российских мультсериалов в мире». Олег Кузовков, как и другие, на протяжении многих лет работал в проекте, отметили в компании. Он участвовал в создании первых художественных материалов, нанимал и обучал часть творческой команды. В период его работы были созданы первичные скетчи будущих персонажей Маши и Медведя.

В дальнейшем стороны заключили лицензионное соглашение, согласно которому все права на персонажей и развитие сериала переходили к студии, а Олегу Кузовкову выплачивалось соответствующее вознаграждение. В дальнейшем его при необходимости привлекали в качестве консультанта. В течение долгого времени стороны находились в диалоге и пытались урегулировать разногласия без перехода в судебную плоскость, но достичь договоренностей, исключающих дальнейшую правовую неопределенность, не удалось, отметили в компании.

РБК обращался за комментарием к Олегу Кузовкову.

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