Бывший глава Обояни погиб при ударе дрона по АЗС в Курской области

Сергей Карелов с 1994-го по 2003 год работал директором обоянской школы № 2. В 2001-м был избран депутатом Курской областной думы, где занял пост заместителя председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке и культуре. С 2006-го по 2009 год руководил управлением образования Обоянского района. В марте 2009-го Сергея Карелова избрали главой Обояни. На посту он сменил Анатолия Климова. В 2014-м Сергей Карелов ушел с должности после проигрыша на выборах Александру Локтионову.