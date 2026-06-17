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Бывший глава Обояни погиб при ударе дрона по АЗС в Курской области

В результате удара беспилотника ВСУ по автозаправочной станции в Обояни погиб бывший глава города и экс-депутат облдумы Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс». Сергею Карелову было 63 года.

Источник: Коммерсантъ

В результате удара беспилотника ВСУ по автозаправочной станции в Обояни погиб бывший глава города и экс-депутат облдумы Сергей Карелов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс». Сергею Карелову было 63 года.

«Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись. Его трагическая гибель — по-настоящему невосполнимая утрата. Еще раз — самые искренние соболезнования родным и близким», — написал Александр Хинштейн.

Сергей Карелов с 1994-го по 2003 год работал директором обоянской школы № 2. В 2001-м был избран депутатом Курской областной думы, где занял пост заместителя председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке и культуре. С 2006-го по 2009 год руководил управлением образования Обоянского района. В марте 2009-го Сергея Карелова избрали главой Обояни. На посту он сменил Анатолия Климова. В 2014-м Сергей Карелов ушел с должности после проигрыша на выборах Александру Локтионову.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате удара по АЗС также пострадали еще два человека. У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины диагностировали слепые осколочные ранения. Раненых забрали в Курскую областную больницу.

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