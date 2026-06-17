Оттопыренные карманы и подсчет эмпирическим путем: как проходит суд над Мельниковым

Очередное заседание суда по делу о даче взятки экс-главе администрации Балтийска Сергея Мельникова его замом Максимом Коваленко состоялось в понедельник, 15 июня. «Новый Калининград» продолжает следит за ходом разбирательства.
Cторона обвинения закончила представлять собранные в ходе следствия доказательства, настал черед защиты. И на прошедшем в понедельник заседании адвокат Мельникова — Евгений Камасин — попросил суд назначить проведение видеотехнической экспертизы той самой записи от 15 января 2025 г., на которой глава комитета городского хозяйства якобы передает начальнику 575 тысяч рублей за попустительство по службе. Никаких задержаний с разложенными на столе мечеными купюрами, как мы привыкли видеть на кадрах оперативных съемок, здесь не было.
Как и на первом заседании, запись снова крутили в суде. Против этого, правда, возражала помощник прокурора Балтийска. Как позже выяснилось, качество скрытой съемки, что велась в кабинете главы администрации Балтийска, с каждым ее просмотром ухудшается, а оно и так оставляет желать лучшего.
По словам адвоката, основное доказательством вины обоих подсудимых обвинение видит в этой самой видеозаписи продолжительностью 29 минут 59 секунд. «Сделана пояснительная надпись, что Коваленко передал Мельникову “предмет светлого цвета”, внешне схожий с конвертом. И Коваленко передал Мельникову “отсчитанные предметы”, “предположительно, денежные средства”, — начал он. — Допрошенный в судебном заседании 9 июня 2026 года (в закрытом для прессы режиме) в качестве свидетеля оперуполномоченный нам утвердительно заявил, что он на представленном видео наблюдает конверт, извлечённый Коваленко из левого кармана своих брюк. Данное обстоятельство вызывает сомнения, поскольку конверт на видео явно отсутствует. Из кармана конверт извлечь нельзя, не сминая его. А смятый, или свёрнутый, или сложенный конверт на видеозаписи идентифицировать в таком случае как конверт нельзя. По крайней мере, не прибегая к использованию специальной аппаратуры».
По словам защитника, на протяжении 15 месяцев им ни разу не показали ту самую видеосъемку, убеждая каждый раз суд при продлении срока содержания обвиняемых в СИЗО, что она имеется и на ней всё однозначно зафиксировано и что запись будет предъявлена позже в судебном заседании. «Однако её качество таково, что без применения спецтехники и специальных познаний невозможно утверждать, что Коваленко передал Мельникову “предмет светлого цвета, внешне схожий с конвертом”. И второе — что Коваленко передал Мельникову некие “отсчитанные предметы, предположительно, денежные средства”. Объективно, на видео отсутствует зафиксированное изображение денег», — сказал Камасин.
Защита обратила внимание, что сторона обвинения предлагает суду и участникам процесса верить на слово свидетелю-оперативнику. «Который сам на видео денег тоже не видит. Но предполагает, что они там есть, — уточнил адвокат. — На 16-й минуте съемки эксперт услышала фразу “500 принёс”, а я, например, ее не слышу. Второе. Допрошенный оперуполномоченный сотрудник на мой вопрос, с какой суммой денег Коваленко пришёл к Мельникову, вразумительного ответа дать не смог. На вопрос, какую сумму Коваленко передал Мельникову, он ответил: “275 000 ₽”. Вопрос был: “Почему?” Ну, потому что у Коваленко полные оттопыренные карманы. Пока Коваленко шёл к Мельникову, к его столу, я, например, оттопыренных карманов на видео не наблюдал… Плюс “нечто он достал из левого кармана”. Брюки у Коваленко были классического покроя Далее в двух протоколах осмотра видеозаписи… указано предположительно, что Коваленко достаёт конверт. Сложно себе представить, что он достал из классических брюк пухлый конверт. Вот сейчас на столе я не вижу ни конверта, ни денег… Передал что-то еще? Ну не вижу я человеческим глазом, что он конкретно передал. Вместе с тем подсудимым вменяется передача конкретных денежных средств. А какая сумма в этот момент была передана? Она должна быть установлена…».
При этом адвокат указал, что обвинению чётко и ясно все понятно. «Вот этот предмет переданный необходимо установить, а не домысливать, — предложил защитник. — Мы исследовали все доказательства, которые представила сторона обвинения. Нет доказательства, которое бы чётко и ясно подтверждало, что конкретно Коваленко передал Мельникову. Почему этот дефект на стадии предварительного расследования не был устранён, остаётся догадываться. Была проведена фоноскопия, лингвистика. То есть звуковой ряд подвергался детальному исследованию. А видеоряд — нет. И сейчас в судебном заседании мы меряемся, у кого более субъективное восприятие».
Также на суде вновь разбирали ситуацию с бывшим директором МУП «Тепловые сети Балтийска» Максимом Брычуком, который сделал явку с повинной и утверждает, что получил от предпринимателя Михаила Рудени 400 тысяч и передал их Коваленко. Адвокат поинтересовался, почему же в таком случае гособвинение указывает, что Мельникову дали взятку в размере 575 тысяч.
«Государственный обвинитель завершил представление доказательств, — продолжил Камасин. — По результатам их исследования можно утверждать, что подсудимые не были застигнуты на месте преступления. Мельников вообще был задержан 7 февраля 2025 г. после возвращения из служебной командировки в аэропорту Храброво. Деньги, составляющие предмет якобы взятки, при нем обнаружены не были, потому что не изымались. Очевидцев содеянного не имеется. Доказывание обстоятельств гособвинителем осуществляется по косвенным доказательствам».
Адвокат утверждает, что допрошенный в суде 9 июня оперуполномоченный после неоднократного предъявления ему видеозаписи пояснил, что не слышит фразу «500 принёс». Ее расслышали только эксперты. «Полагаем возможным назначить по делу видеотехническую экспертизу и поставить перед экспертами три вопроса. Запечатлён ли на видео факт передачи Коваленко Мельникову денег. Если нет, то что конкретно передал Коваленко Мельникову? И третье. Если Коваленко передал Мельникову денежные средства, то какую сумму? В какой валюте? В каком количестве и купюрами какого номинала и каковы номера переданных купюр? Еще раз напомню, что следствие нам отказывало в назначении видеотехнической экспертизы со ссылкой на то, что суд разберётся», — предложил адвокат.
Судья все же зачитал часть опроса оперативника, при проведении которого на предыдущем заседании журналистов удалили. «Вывод о сумме предполагаемой взятки свидетель сделал не из того, что Коваленко похлопал по оттопыренным карманам, а потому что, во-первых, речь в разговоре идет о 275 тыс. руб., которые Коваленко первоначально оглашает, а далее говорит о “половинке”. Как пояснил свидетель, он предполагает, что “половинка” — это 500 тыс., но так как дальше разговор идет “2” и “3”, при этом подсудимый Мельников показывает на себя и говорит “три”, показывает на Коваленко и говорит “два”, то был сделан вывод, что 300 тыс. руб. предполагается Мельникову, а 275 тыс. руб. плюс 300 тыс. руб. — получилась сумма 575 тыс. руб.», — прокомментировал председательствующий Николай Переверзев.
«Эмпирическим путем», — сыронизировал адвокат, комментируя вывод оперативника.
«Ну, это суд будет оценивать, — ответил Переверзин. — Суд спросил, откуда взялась сумма в 575 тысяч, и свидетель таким образом ее обосновал».
В тот же день защита вызвала в суд несколько работников администрации округа. В том числе замглавы Александра Зуева. Жители областного центра должны его помнить по работе в администрации Калининграда еще во времена Александра Ярошука.
«Мы давно знакомы с Сергеем Мельниковым, — подтвердил Зуев. — В 2008 г. я был на должности вице-мэра. А Сергей Викторович работал директором “Водоканала” Калининграда. С Максимом Петровичем мы познакомились позднее… С ними очень надёжно работать, они не интриганы, все требования выражают чётко и понятно».
«В вашем присутствии Мельников и Коваленко обсуждали финансовые взаимоотношения? И свои, и рабочие», — спросила защита, намекая, что те могут обсуждать и личные денежные вопросы в кабинете.
«На работе, безусловно, финансовые вопросы возникали постоянно… Практически каждую оперативку… А что касается внутренних отношений, они тоже имели место, — ответил замглавы. — У них одно хобби — охота. Один за бензин платит, другой — за патроны. Да, у них были определённые финансовые взаимоотношения. Не знаю, в каких размерах и кто кому чего должен, но такие вопросы они иногда обсуждали…».
«Вам что-либо известно о том, что Коваленко вымогал денежные средства с подрядчиков администрации в размере 10% от заключенных контрактов?» — продолжись вопросы.
«Нет, конечно! Да и, честно говоря, не особо это допускаю, — возразил Зуев. — Все контракты проходят через публичные процедуры, и фактически любое лицо, желающее выиграть, опускается до нуля. Какую там ещё маржу можно взять?».
«Имели ли место факты, при которых Мельников необоснованно не применял взыскания к Коваленко либо содействовал его нахождению в должности?».
«Нет, — ответил свидетель и напомнил, что Коваленко руководил сферой городского хозяйства, а в ЖКХ проблем немало. — Претензии к нему всегда высказывали. Мельников справедливый, но жёсткий руководитель».
А вымогательство денег у сотрудников администрации или директоров МУПов их начальством Зуев назвал абсурдом: «Для меня это… какая-то фантастическая ситуация. Объясню почему. Дело в том, что найти кого-либо компетентного, отвечающего своим должностным полномочиям, в Балтийске на самом деле очень сложно. И какой период времени ни возьми, чтобы в администрации не было вакантных должностей, вы такого не найдёте. Поэтому говорить, что с кого-то просят деньги за то, чтобы он занимал свою должность, для меня это в принципе немыслимая ситуация».
Настал черед Мельникова задавать вопросы коллеге: «Александр Иванович, скажите, а у нас с вами в рамках служебной деятельности были ситуации, когда вот гром и молния между нами сверкали?».
«Да, — признался Зуев, мол, были и громы, и молнии. — Я в запале написал заявление об увольнении. Но через три дня оно было возвращено с вашей визой. До сих пор работаем. Рабочие моменты — это не взаимоотношения между лицами. У меня есть своё мнение, у вас — своё… Но вы, безусловно, руководитель, соответственно, я в любом случае обязан исполнять то поручение, которое вы даёте».
Спросили Зуева и о директоре МУП «Тепловые сети» Брычуке. Мог ли он, опасаясь, что ему не продлят контракт, передать деньги Коваленко? «Даже сплетен таких никогда не ходило, ни в кулуарах, ни в курилке, — ответил Зуев. — Более того, Брычук в свое время тоже занимал должность главы администрации (Балтийского городского поселения — прим. “Нового Калининграда”). И нареканий к нему в сравнении с другими предприятиями, тем же “Благоустройством” или “Водоканалом”, всегда было меньше. Он достаточно опытный человек. Поэтому я и говорю, что для меня это удивительно. Не думаю, что его на тот момент можно было в принципе кем-нибудь заменить».
Следующий свидетель — начальник управления делами администрации БГО Наталья Тарашкевич — охарактеризовала Мельникова как принципиального человека, который никому не спускал на тормозах проблемные ситуации. А ей есть с чем сравнивать — свою должность она занимает почти 30 лет. За это время сменилось пять глав администрации. И именно через ее руки проходят трудовые договора с руководителями МУПов и муниципальными служащими. Поэтому ее спросили о ситуации с продлением контакта директору «Теплосетей». Ведь, по его словом, именно страх, что контракт на 2024 г. руководство администрации ему не продлит, и толкнул его дать взятку Коваленко. А тот, видимо, отнес ее Мельникову.
«Брычука приняли на работу в январе 2021 года, — рассказала Тарашкевич. — С ним заключался срочный трудовой договор на год. По истечении срока договор продлевался вплоть до января 2026 г.» При этом, никаких специальных задержек в подписании договора с директором «Теплосетей», по ее словом, тогда не было. «Конечно, он интересовался своей дальнейшей судьбой, — рассказала она, — будут ли ему продлевать договор… Договор готовился и продлевался. Вопросов к нему не было. Его приняли на работу в январе, и контракт на 2025 г. с ним заключили в январе…».
Сергей Мельников предложил бывшей подчиненной вспомнить несколько случаев. «Известны ли вам какие-либо нарушения кодекса муниципального служащего или противоправные действия, которые с моей стороны были замолчены либо спрятаны под сукно или по которым я обращался в МВД?» — задал он первый вопрос.
«Помню, вы обращались в МВД по поводу кражи трубы. Было разбирательство в полиции», — ответила свидетель.
«Забыл я фамилию этого бывшего сотрудника администрации, — добавил Мельников. — Но посадили его на 1,5 года. А попытку дачи мне взятки… как-то я обращался, не помните?». «Да, какой-то предприниматель пытался вам вручить при свидетелях что-то…».
«А помните ли вы, что на одном из ноябрьских и декабрьских медиапланирований я сказал, что при передаче дел от одного губернатора другому наверняка компетентные органы будут усердно работать? И дал поручение, что надо дополнительно заместителей ознакомить с противокоррупционным законодательством?» — спросил Мельников. «Было такое, — опять подтвердила Тарашкевич. — Где-то ноябрь-декабрь 2024 г».
По окончании заседания, взяв час на принятие решения, судья Николай Переверзев все же отказал адвокатам Мельникова и Коваленко в проведении видеотехнической экспертизы. «Новый Калининград» будет следить за развитием событий. Следующее заседание назначено на 22 июня.
Текст, фото: Ольга Саяпина / "Новый Калининград.