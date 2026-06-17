Оттопыренные карманы и подсчет эмпирическим путем: как проходит суд над Мельниковым

Защита обратила внимание, что сторона обвинения предлагает суду и участникам процесса верить на слово свидетелю-оперативнику. «Который сам на видео денег тоже не видит. Но предполагает, что они там есть, — уточнил адвокат. — На 16-й минуте съемки эксперт услышала фразу “500 принёс”, а я, например, ее не слышу. Второе. Допрошенный оперуполномоченный сотрудник на мой вопрос, с какой суммой денег Коваленко пришёл к Мельникову, вразумительного ответа дать не смог. На вопрос, какую сумму Коваленко передал Мельникову, он ответил: “275 000 ₽”. Вопрос был: “Почему?” Ну, потому что у Коваленко полные оттопыренные карманы. Пока Коваленко шёл к Мельникову, к его столу, я, например, оттопыренных карманов на видео не наблюдал… Плюс “нечто он достал из левого кармана”. Брюки у Коваленко были классического покроя Далее в двух протоколах осмотра видеозаписи… указано предположительно, что Коваленко достаёт конверт. Сложно себе представить, что он достал из классических брюк пухлый конверт. Вот сейчас на столе я не вижу ни конверта, ни денег… Передал что-то еще? Ну не вижу я человеческим глазом, что он конкретно передал. Вместе с тем подсудимым вменяется передача конкретных денежных средств. А какая сумма в этот момент была передана? Она должна быть установлена…».