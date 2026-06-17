Колючие соседи: что делать, если на дачном участке завелся ежик

С наступлением дачного сезона крымчане все чаще встречают на своих участках ежей. Одни рады такому помощнику в борьбе с вредителями, другие опасаются. Садоводы отмечают, что ежи — отличные помощники в борьбе с гусеницами, слизнями и мотыльками.