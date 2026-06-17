Эксперт объяснила, почему к вечеру падает концентрация

«После пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений и рабочие коммуникации. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникационной активностью, где сотрудникам приходится постоянно переключаться между разными задачами и контекстами», — сказала Полуэктова «Газете.Ru».