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«Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения». МИД: Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском

МИД: Беларусь требует от Украины объяснений по атаке на автобус с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь потребовала от Украины объяснений атаки на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявило Министерство иностранных дел Беларуси.

Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском. В результате погибла одна женщина, семь человек, в том числе дети, получили ранения и были госпитализированы.

МИД Беларуси осудил атаку, совершенную беспилотником ВСУ на туристический автобус, перевозивший белорусских граждан. Произошедшее назвали актом терроризма.

— Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения, — заявили в МИД.

Кроме того, сообщается, что Минск потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений по данному факту.

Также в дипведомстве отметили, что необходимо неукоснительное соблюдение порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых за пределы Беларуси.

— Подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов, — констатировали в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Уже известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

И мы писали, что «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.

Еще сообщили, что три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с детьми: «В сопровождении машин ГАИ и МЧС». А вот что в Минздраве России сказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

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