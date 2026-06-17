«Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения». МИД: Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Еще сообщили, что три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с детьми: «В сопровождении машин ГАИ и МЧС». А вот что в Минздраве России сказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.