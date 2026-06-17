БелТА: поездка детей в атакованном ВСУ автобусе была организована в частном порядке

Поездку детей в атакованном ВСУ автобусе организовали в частном порядке. Об этом сообщает БелТА.
МИД Беларуси, осудив атаку на гражданский автобус, обратил внимание организаторов турпоездок на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп, тем более детских, на отдых в иностранные государства и исключения выезда организованных туристов в зоны боевых действий и смежных с ними регионов.
Напомним, что в среду, 17 июня, в Брянской области украинским беспилотником самолетного типа был атакован туристический автобус, в котором ехала детская футбольная команда ДЮСШ № 2 города Речицы Гомельской области. В результате атаки БПЛА погибла женщина — жена одного из тренеров, сопровождавших группу, еще семь пострадавших человек госпитализированы, среди них четверо детей. Один ребенок, по данным Минздрава РФ, находится в тяжелом состоянии.
Следственные комитеты России и Беларуси возбудили уголовные дела по факту удара БПЛА по автобусу с детьми.
Все подробности об атаке беспилотника на туристический автобус с белорусскими детьми читайте здесь >>>
Ранее «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.