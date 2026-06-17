Диетолог Дианова объяснила, почему опасно наедаться ягодами впрок

По словам специалиста, негативное воздействие ягод на организм связано с содержанием в них фруктозы, клетчатки и органических кислот. Эти вещества могут провоцировать дискомфорт, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника. Дианова подчеркнула, что проблема не в самих ягодах, а в их количестве. ".