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Диетолог Дианова объяснила, почему опасно наедаться ягодами впрок

В рационе важна сбалансированность и умеренность.

Клубника, черешня и другие ягоды могут вызывать неприятные ощущения в желудке, такие как вздутие и тяжесть. Чаще всего это происходит из-за их чрезмерного потребления. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, негативное воздействие ягод на организм связано с содержанием в них фруктозы, клетчатки и органических кислот. Эти вещества могут провоцировать дискомфорт, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника. Дианова подчеркнула, что проблема не в самих ягодах, а в их количестве. ".

Врач порекомендовала ограничиваться порцией в 150 граммов ягод для женщин и 200 граммами для мужчин. Для более сбалансированного перекуса можно добавить немного орехов.

В сутки рекомендуется употреблять три порции овощей и не более двух порций фруктов, ягод или сухофруктов. Диетолог посоветовала избегать покупки больших объёмов ягод, таких как килограмм клубники или черешни, чтобы не сталкиваться с проблемами пищеварения.

Лучше покупать понемногу каждый день. Нужно наслаждаться сезоном, а не покупать сразу много и потом жаловаться гастроэнтерологу, подчеркнула специалист.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, для кого переедание черешни смертельно опасно.