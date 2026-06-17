Диетолог Дианова объяснила, почему опасно наедаться ягодами впрок

Клубника, черешня и другие ягоды могут вызывать неприятные ощущения в желудке, такие как вздутие и тяжесть. Чаще всего это происходит из-за их чрезмерного потребления. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с 360.ru.
По словам специалиста, негативное воздействие ягод на организм связано с содержанием в них фруктозы, клетчатки и органических кислот. Эти вещества могут провоцировать дискомфорт, особенно у людей с синдромом раздражённого кишечника. Дианова подчеркнула, что проблема не в самих ягодах, а в их количестве. ".
Врач порекомендовала ограничиваться порцией в 150 граммов ягод для женщин и 200 граммами для мужчин. Для более сбалансированного перекуса можно добавить немного орехов.
В сутки рекомендуется употреблять три порции овощей и не более двух порций фруктов, ягод или сухофруктов. Диетолог посоветовала избегать покупки больших объёмов ягод, таких как килограмм клубники или черешни, чтобы не сталкиваться с проблемами пищеварения.
Лучше покупать понемногу каждый день. Нужно наслаждаться сезоном, а не покупать сразу много и потом жаловаться гастроэнтерологу, подчеркнула специалист.
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