Завод ОМК в Выксе начал выдавать бонус в 25 тысяч рублей при трудоустройстве

Приветственное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей выплатят всем, кто устроится на выксунский завод ОМК в июне, июле и августе текущего года. Завод ОМК уже начал выплаты каждому новому сотруднику кто устроится на предприятие и в июне-августе этого года.
Завод вновь начал приглашать на работу сотрудников, так как предприятия увеличился долгосрочный портфель заказов, часть производств предприятия вновь загружены. В частности, идет выпуск труб с премиальными резьбовыми соединениями и продукции из инновационных сталей. Всего до конца 2026 года завод предложит жителям Выксы, Навашино, Вознесенского, Арзамаса и Мурома до 2 тысяч вакансий.
На заводе ОМК подходящее для себя место работы найдет и квалифицированный специалист, и кандидат без опыта — предприятие бесплатно обучает профессии и оплачивает время стажировки. Всех новых сотрудников сопровождают опытные наставники.
«Мы ждем операторов поста управления, резчиков труб и заготовок, прессовщиков, машинистов кранов. Абсолютно для всех действующих сотрудников и внешних кандидатов действует программа обучения и переобучения. Если вы хотите попробовать силы на заводе впервые, также приглашаем на предприятие. Гарантируем хорошие условия труда, один из лучших в отрасли соцпакетов и комфортную адаптацию. С первого рабочего дня сотрудник получает полис дополнительного медицинского страхования и бесплатные обеды», — прокомментировала директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.
Узнать подробнее о вакансиях можно на сайте rabotavomk.ru/ в отделе подбора персонала по номеру 8 800 200 88 22, в офисе подбора персонала по адресу: Выкса, ул. Корнилова, 100а, каб. 107.
*На выплаты имеют право все категории сотрудников, кроме уволившихся для перерасчета пенсии и приема на следующий день, уволенных за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.