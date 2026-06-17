Завод ОМК в Выксе начал выдавать бонус в 25 тысяч рублей при трудоустройстве

«Мы ждем операторов поста управления, резчиков труб и заготовок, прессовщиков, машинистов кранов. Абсолютно для всех действующих сотрудников и внешних кандидатов действует программа обучения и переобучения. Если вы хотите попробовать силы на заводе впервые, также приглашаем на предприятие. Гарантируем хорошие условия труда, один из лучших в отрасли соцпакетов и комфортную адаптацию. С первого рабочего дня сотрудник получает полис дополнительного медицинского страхования и бесплатные обеды», — прокомментировала директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.