На Протоке под Волгоградом искали мужчину, рискнувшего переплыть реку

— Поиски проводились в границах хутора Новоалександровский Серафимовичского района водолазами Калачевского поисково-спасательного подразделения. Вскоре мероприятия были остановлены в связи с поступившей от сотрудников правоохранительных органов информацией, сообщивших, что мужчина жив, — сообщили в Службе спасения.