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На Протоке под Волгоградом искали мужчину, рискнувшего переплыть реку

В Волгоградской области водолазов привлекли к поискам мужчины, рискнувшего переплыть реку Протока в Серфимовичском.

В Волгоградской области водолазов привлекли к поискам мужчины, рискнувшего переплыть реку Протока в Серфимовичском районе. В ходе поисков, сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», выяснилось, что пловец жив.

Заявка спасателям поступила сегодня, 17 июня, от отдела полиции. Незамедлительно на место происшествия — приток реки Дон — отправились водолазы.

— Поиски проводились в границах хутора Новоалександровский Серафимовичского района водолазами Калачевского поисково-спасательного подразделения. Вскоре мероприятия были остановлены в связи с поступившей от сотрудников правоохранительных органов информацией, сообщивших, что мужчина жив, — сообщили в Службе спасения.

Специалисты напоминают жителям и гостям Волгоградской области о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах.

Фото: ГКУ Служба спасения.