В Ростове ищут 721 млн рублей на сирены для системы оповещения населения

В Ростове-на-Дону для полноценной работы системы оповещения населения необходимо еще 542 сирены. Однако установить дополнительную аппаратуру пока не удается из-за недостатка финансирования. Об этом на заседании в гордуме сообщил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов, передает «Городской репортер».
На реализацию проекта реконструкции муниципальной системы централизованного оповещения населения требуется 721,7 млн рублей, говорится в публикации.
Информацию о необходимости выделения средств направили областным властям.
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