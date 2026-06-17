В Ростове ищут 721 млн рублей на сирены для системы оповещения населения

В Ростове-на-Дону для полноценной работы системы оповещения населения необходимо еще 542 сирены. Однако установить дополнительную аппаратуру пока не удается из-за недостатка финансирования. Об этом на заседании в гордуме сообщил и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов, передает «Городской репортер».